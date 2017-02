Muhu saare Kopli talu peremehele Erkki Noorele hakkasid Kihnu saarel viibides sealsed maalambad meeldima. Nüüd ongi talu laut kummalise välimusega lambaid täis ja maastik hooldatud.

Erkki ostis kaks aastat tagasi kümme noort maalammast. Sellel kaunil jaanuaripäeval, kui me talu külastasime, ei osanud mees paugupealt öelda, kas tema laudas on alla või juba veidi üle poolesaja määgija. Nimelt hakkasid aastavahetusel need üliarmsad lambad poegima ning keegi nendest ei piirdunud vaid ühe tallekese ilmaletoomisega. “Hommikul ma neid üle lugema ei jõudnud, tallesid oli juba 20 ringis, aga neid peaks pudenema veelgi, ootuspäraselt kuni 25,” muheleb Erkki. Kopli talu peremees loodab peagi karja kasvatada vähemalt sajapealiseks. Loe pikemalt värskest Maakodust!