Eelmise hooaja intensiivne hundijaht langetas võsavillemite arvukust sedavõrd, et mullu oli huntide rüüsteretki lambakarjade seas kolmandiku võrra vähem kui 2015. aastal.

Aasta tagasi nentisid nii jahinduse valdkonna ametnikud kui ka jahimehed ise, et huntide arvukus on kohati ületanud juba nn sotsiaalse taluvuse piiri, mistõttu suurendati ka nende kiskjate küttimise mahtu. Keskkonnaagentuuri ulukiseireosakonna juhataja Peep Männil märgib, et kuigi praegused loendusandmed on veel n-ö poolikud ja lõplik selgus huntide arvukuse kohta saabub kevadel pärast vaatlus- ja küttimisandmete analüüsi, näib siiski, et hundipesakondi on meie metsades vähem kui üle-eelmisel aastal. Seda kinnitab ka väiksem murtud lammaste arv. Kõige rohkem kütiti hunte novembri alguses, kui Eestimaale langes paks lumevaip. Detsembris enam hunte ei lastud.