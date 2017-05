Kui saja-aastaseks saav Eesti alles tõmbab oma juubelit käima, on meist kõigest 11 nädalat vanemal Soomel pidu hoos, jõudes mitmesse meiegi külasse ja valda.

Soome suursaadikul, perfektselt eesti keelt kõneleval Kirsti Narinenil on, mille üle rõõmustada: “Soomel ja Eestil on eriline suhe ja side: kultuuriline, ajalooline ja keeleline. Seetõttu soovibki Soome tähistada oma 100. juubeliaastat koos eestlastega. Juubelipeole kutsutakse alati ju parimad sõbrad, pealegi “Soome 100” teemaks ongi yhdessä ehk üheskoos.” Nii tuumakaid kui kiiksuga üheskoos toimetamisi tuleb rohkelt. Tõenäoliselt näiteks pole maailm kunagi varem näinud sellist naaberriikide jalgpalli maavõistlust, mis saab teoks 10. juunil ja kus juba praegu on enam kui 200 osalevat võistkonda: 142 Eestist ja 105 Soomest. Suurlinnadele ja maakonnakeskustele lisaks osalevad võistkonnad näiteks Abjast, Elvast, Karksist, Keilast, Kuusalust, Kernust, Tarvastust jne. Õhtuks, kui sadakond Eesti–Soome jalgpallimatši maha peetud, selgub, kumb riik jääb peale.