Eelmise nädala teisipäeval kontrollisid Konju kitsefarmi volitatud veterinaararst ja veterinaaramet, kolmapäeval tööinspektsioon ja migratsiooniametnikud koos politseinikega.

Martin Repinski selgitusel teatas veterinaaramet oma käigust mõne päeva ette, teine kontroll tuli ootamatult. “Kolmapäeval olin juba ise Eestist ära, sain Poolas kõne, et on suur kontroll – kohal on tööinspektsioon, migratsiooniamet ja politseinikud, kes tõkestavad väljapääse, et keegi töötajatest ei põgeneks,” rääkis ta. Mitme ametkonna töö tulemusel tegi Repinski sõnul mõne ettekirjutuse veterinaararst, kes soovis edaspidi farmis toimuvast paremat ülevaadet. Samuti tuleb teha muudatusi töölepingute mõnes punktis. Ida-Virumaa veterinaarkeskuse juhataja Helgi Tepper ütles, et kontrolliti PRIA andmete vastavust lüpsikitsede osas tegelikkusele. Tema sõnul oli kõik korras, kitsede arv vastas esitatud andmetele. Ka Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Püvi kinnitas, et 1. märtsil viis Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalitus koostöös tööinspektsiooniga Toila vallas läbi ühisreidi seadusliku aluseta Eestis viibivate või töötavate inimeste avastamiseks ja töötajate registreerimise kohustuse kontrollimiseks. “Sealhulgas kontrolliti ka Konju Kitsefarmi OÜd ning rikkumisi ei tuvastatud,” ütles Indrek Püvi.