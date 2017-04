Veriora valla Leevi ja ümbruskonna elanikud on andnud juba üle 300 allkirja, protestimaks Põlva Tarbijate Ühistu otsuse vastu sulgeda neile vajalik Leevi pood.

Paari nädala eest ehmatas Leevi poodi tulnuid uksele kinnitatud silt teatega, et alates 15. juunist on kauplus suletud. Kes luges, jäi vaikselt seisma, oskamata midagi teha või ütelda. Lähim pood jääb 15 km kaugusele Veriorale, 20 km on Võrru ja Põlvasse. Veel vabariigi taastamise aastatel oli Leevil kaks kooli, haigla, ambulatoorium, sidejaoskond, kaks kauplust, apteek... Tasapisi on need kõik oma uksed sulgenud vaatamata külarahva aktiivsele vastuseisule. Nüüdseks on alles üks kauplus ja seegi suletakse. Kui paljude külade kohta saab ütelda, et need on väljasuremise äärel, siis Leevil see nii ei ole. Elanike arv kasvab, palju on noori peresid ja lapsi. Kõige raskemaks läheb poe sulgemise järel vanuritel, kellele kauplusauto hinnad (isegi kui see käima peaks hakkama) on liiga kõrged, linnasõit aga üle jõu...