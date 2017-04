Keila linna sunnitakse vägisi liituma Paldiski linna ja lähivaldadega, mistõttu linnavalitsus korraldab sel nädalavahetusel rahvahääletuse sundliitmise poolt või vastu.

Haldusreformiga jäi 10 000 elanikuga Keila linn esialgu iseseisvaks üksuseks, nüüd aga otsustas valitsus ootamatult sundliita Keila linna kujuneva Lääne-Harju vallaga, kuhu peaksid koonduma Paldiski linn, Keila, Padise ja Vasalemma vald. “Oleme endiselt seda meelt, et Keila linn peaks jätkama iseseisvana, linn on endaga hästi toime tulnud. Me ei näe mingit põhjust, miks peaks hästi toimivat omavalitsust lammutama hakkama,” teatas Keila linnapea Enno Fels. Linnapea hinnangul vastab Keila linn kõigile haldusreformi nõuetele: elanikke on kaks korda rohkem, kui miinimum ette näeb. Linnavalitsus on tellinud advokaadibüroolt Sorainen uuringu Keila linna sundliitmise õiguspärasusest, samuti sundliitmise mõju uuringu firmalt Hendrikson & Ko.