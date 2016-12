Maikuus kirjutasime, et lihaveisekasvatajad on hädas, kuna tänavu jõustunud veeseaduse muudatused sõnniku aunas komposteeru­mise aja kohta ei lähe tegeliku eluga kokku.

Selleks et sügavallapanul loomade sõnnik, mis sisaldab suures koguses põhku ja heina, oleks karjamaade väetamiseks sobilik, veetakse see karjamaadele sõnnikuaunadesse komposteeruma. Veeseaduse kohaselt võib sõnnik põllul aunas seista kaheksa kuud ehk siis maikuust jaanuarini. Seejärel tuleks see laotada ja sisse künda. Paraku on jaanuaris tavaliselt maa külmunud ja kündmine ei ole võimalik. Detsembri keskel läbisid veeseaduse muudatused Riigikogus kolmanda lugemise ja edaspidi võib sõnnikut aunas komposteerida 24 kuud. Sellega on inimeste kirja pandud seadus loodusseadustega kooskõlla viidud.