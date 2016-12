Augustis kirjutasime, et loomapidajad ei ole vihmase suve tõttu jõudnud loomadele heina teha.

PRIA nõudis, et rohumaa peab olema 10. augustiks niidetud, olenemata sellest, kas sealt tehakse loomasööta või mitte, muidu järgnevad sanktsioonid. Põllumehed kirusid euronorme ja keerasid märga heina rulli. “PRIA omavoliliselt määrusega kehtestatud tingimusi muuta ei tohi ja peab kontrollima õigusaktis sätestatud nõuete täitmist,” väitis PRIA esindaja. Tegelikult oli ELi määruses kirjas, et toetust saab maa kohta, mida kasutatakse põllumajandusloomade pidamiseks. Kui Maaleht hakkas uurima, kuidas PRIA ja maaeluministeerium tõlgendavad määruses kirjas olevat tootmismaa nõuet, viitas PRIA ministeeriumile, kes on määruse koostaja ja peaks seda tõlgendama. Ministeeriumi büroojuhataja, kes veel kaks nädalat varem ei maininud poole sõnagagi seda, et tootmismaal niitmise tähtaeg ei kehti, avastas pärast ajakirjaniku must valgel esitatud määrusepunkti, et see kehtib tõepoolest.