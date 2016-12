Veebruaris kirjutasime, et 13 aastat päästjana töötanud mees sai tänu puusaliigese proteesile valust jagu, kuid jäi ilma töökohast – ning sedagi “tänu” proteesile.

Hoolimata valust, käis mees kogu aeg tööl. Haiguslehel polnud ta puusavalu tõttu kordagi. “Nii hull ei olnud, et töötamist oleks seganud,” põhjendas ta ja lisas, et ega nende komandos päästjad väga suurt koormust taluma pidanudki. Kuid samal päeval, kui Jaak Suursaare eelmise tervisetõendi kehtivusaeg lõppes, sai ta päästeametist päeva pealt koondamisteate. Peaaegu aasta otsa otsis mees Loksa kandis, mis on teada-tuntud kui suure tööpuudusega paik, tööd. Lootusekiir hakkas paistma alles kevadel, kui Rae vallast tootmise Loksale kolinud Marsalis Metall OÜ uksed avas.