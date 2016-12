Aiandustootjate mure välismaalastest põllutööliste kõrge palga pärast sai lahenduse.

Nimelt pidid suuremad maasika-, kapsa- ja kartulikasvatajad Eestis elamisloaga töötavatele välismaalastele siiani maksma põllutööde eest 1,24kordset keskmist palka, samas kui kohalikele saab maksta miinimumpalka või vastavalt töötulemustele. 28. aprilli lehes selgitas maasikakasvataja Valdis Kaskema, et on sunnitud igal aastal üha rohkem ukrainlasi oma maasikapõldudele palkama. Välismaalaste seadust muutvad eelnõud võeti Riigikogus vastu 14. detsembril. Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin tõi esile, et seega on hooajatöötajad põllumajanduses palgapiirangute alt välja arvatud.