Amandus Adamsoni legendaarne skulptuur Georg Lurichist koos maakera ja maadlus­matiga hakkab ehtima Väike-Maarja kesk­väljakut.

Eestit lõhestava Konstantin Pätsi nimelise sambasõja taustal on Väike-Maarja mehed tasa ja targu, nüüdseks ligi 15 aastat püstitanud Georg Lurichi monumenti, millega loodavad Eesti 100. sünniaastaks ka valmis saada. Tegelikult on Lurichi kuju Väike-Maarjas juba olemas. Mõningase saladuskatte all. Tuleb vaid õigesse garaaži astuda, ning nurgast, üle traktorite ja väetisekottide paistabki Eesti kuulsaima maadlussangari pea, väljasirutatud käsi ja vägev torso. Kuju jõudis Tartust Virumaale 2014. aasta lõpupäevadel. Praegu ootab ta õiget aega.