Koeru koeraga vapil võiks olla lausa maadlev koer – nii tublisti on sport vallas kanda kinnitanud.

Eesti külapoiss teeb nupuvõtte ja Bjorn lendab lupsti matile. Teine külapoiss teeb teise nupuka võtte ning tasakaal kaob Larsi alt. Temagi potsatab kartulikotina maadlusmatile. See on igapäevane, veidi vähem kui tuhande elanikuga Koeru aleviku elu Järvamaal, mis käib aastast 2000 taas maadlusrütmis. Enam kui veerandsaja noore koerulase treeneriteks on vennad Jaak ja Toomas Tammik, kes toimetavad kohalikus maadluselus aastast 2000. Lisaks treeneritööle on Toomas ka abivallavanem ja näeb just maadlust kui üht Koeru lipulaeva, unistades koos teistegi koerulastega maadlusspordikeskuse rajamisest. Treener Toomas peab Maalehe turniire oluliseks, kuna toimuvad võistlused nii maadluses kui ka testitakse üldfüüsilist taset. VIII Maalehe maadlusturniir toimub 28.–29. jaanuaril 2017 Jõgeva Spordikeskuses.