USA presidendi Donald Trumpi ajastu algab reedel segaste ootustega. Hoolimata tema rohketest usutlustest, avaldustest ja tviitidest, ei tea keegi täpselt, millist poliitikat Valge Maja ajama hakkab.

Sel esmaspäeval ilmus avalikkuse ette Trumpi intervjuu, mille ta andis ühekorraga Londonis ilmuva The Timesi ja Saksa Bildi ajakirjanikele. Üks küsimus usutluses kõlas järgmiselt: “Kas te mõistate, miks idaeurooplased kardavad Putinit ja Venemaad?” Trump vastas sellele: “Muidugi.” Ta jätkas varemgi antud hinnanguga, et NATO on vananenud, kuna loodi palju aastaid tagasi, ning liikmesriigid ei panusta piisavalt. Küsimusele Venemaa-vastaste sanktsioonide kohta vastas Trump, et tuleb vaadata, kas Venemaaga on võimalik saavutada häid kokkuleppeid, nimetades tuumarelvade arvu kärpimist. Trump kritiseeris intervjuus kõvasti Saksamaa kantslerit Angela Merkelit selle eest, et too avas piirid põgenikelainele. Enne ametisseastumist lõi USAs ja mujal mõnda aega laineid endise Briti luuretöötaja koostatud taustapaber, kus too esitas suuresti tõendamata väiteid Trumpi skandaalsete Venemaa-seoste kohta, ning muu hulgas nimetas episoodi prostituutidega Moskva hotellis Ritz-Carlton.