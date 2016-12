Kui lähtuda käibetõest, et meie rahvale on omane muretsemine, siis lõppev aasta tõi juurde just sellist hingekitsikust, mille allikad asuvad väljaspool Eestit.

Nice’i rünnakus hukkus kaks Eestist pärit inimest ja kolm meie kaasmaalast vajasid haiglaravi. Äsja toimus sarnane rünnak Poola firmale kuuluva Scania veoautoga. Selle juht sõitis üle Berliini jõuluturule kogunenud inimeste. Niisiis saabus rahvusvaheline terrorism 2016. aastal Eestile vahetult külje alla. Samal ajal on käimas intellektuaalne debatt, kas maailm tegelikult liigub rahulikumasse või turbulentsemasse suunda. Ameerika professorid Joshua S. Goldstein ja Steven Pinker leidsid tänavu kevadel Boston Globe’is avaldatud artiklis, et tegelikult on 2016 kujunemas maailmarahu seisukohalt heaks aastaks. Eesti majanduslik käekäik sõltub väga palju sellest, milliseks kujuneb Euroopa Liidu koostöövõime, ning muu hulgas sellest, kuivõrd järgmiste valimiste tulemus Saksamaal ja Prantsusmaal seda toetab või mitte. Me muretsesime tänavu Eestis liiga palju kohalike pisisündmuste üle. Ma ei räägi siin presidendivalimistest, Edgar Savisaare mahavalimisest või Reformierakonna kõrvalejätmisest riigivalitsemisel. Need on siiski Eesti poliitikas jõujooni kõvasti ümber tõstnud. Aga kuidas mõjutab inimeste elu see, kas riigipea läheb kirikusse või ei lähe?