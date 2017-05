Maalehe ja Veinivilla 2017. aasta koduveinikonkursile saabus tänavu 107 veini, mille hulgast žürii valis eelvoorudes välja 17 finalisti.

Kuna mullu oli erakordselt hea õuna-aasta, võis arvata, et ka õunaveine saabub konkursile rohkesti. Kuid väikese üllatusena juhtus hoopis see, et esimest korda võistluse ajaloos ei olegi kõige arvukamalt osalejaid õunaveinide klassis, vaid hoopis sõstarde ja tikrite hulgas, kokku 22 veini. Õunaveine saabus vaid veidi vähem – 20. Sama palju veine osales ka rabarberi ja ebatavalisemate toorainete klassis, kümne ringis oli veine metsamarjadest, luuviljalistest ning arooniast-pihlakast. Kui veine oli konkursil 107, siis veinimeistreid 42, mis tähendab, et igaüks osales keskmiselt 2–3 veiniga. Tore üllatus oli ka see, et osalejaid tuli rohkem neist piirkondadest, mis varem on üsna vähe esindatud olnud. Eesti parim koduvein selgitatakse finalistide vahel välja 3. juunil Haapsalus traditsioonilistel veinipäevadel.