Järvamaal Säreveres voolivad osavad naised käsitööna tuhandeid martsipanist roose päevas, enamik OÜ Convi Food Sweets magusatoodangust eksporditakse Norrasse tordikaunistusteks.

Väikeses maakohas istub magusal töökohal korraga paarkümmend naist, kelle igapäevatööks on imekaunite rooside ja teiste martsipanist figuuride, puuviljade-marjade valmistamine. Kogu seda tillukest magusamaailma juhib firma Convi Food Sweets omanik Anu Zinovjev Türilt. Südikas ja ettevõtlik naine annab tööd 24 inimesele, ta on osanud sõlmida ning hoida suhteid püsiklientidega Norrast, Rootsist ja Saksamaalt, kuhu enamik toodangust eksporditakse. “Meil on pikaajalised kontaktid oma välismaa klientidega, näiteks Norras hinnatakse martsipanist maiust väga kõrgelt, valmistame aastas 40–50 tonni martsipanist tooteid,” selgitab juhataja.