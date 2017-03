Järgmisel aastal pärast seda, kui maavalitsused on kaotatud, jäävad paljud tulevaste valimistega seotud ülesanded omavalitsuste kanda. See suurendab valimiste korraldamise kulu ligi 6% võrra.

Aastal 2018 valimisi pole, aga aasta hiljem on koguni kahed – Riigikogu ning Euroopa Parlamendi valimised. Nendeks ettevalmistus käib mõlemal aastal. Praegu on arvestatud, et hinnanguliselt jääb haldusreformi lõppedes alles 75 omavalitsusüksust. Seega suureneb regionaalse taseme valimiste korraldajate arv viis korda – kui seni tegi seda tööd igas maakonnas (15) üks valimisjuht, siis edaspidi on valimisjuhte hinnanguliselt 75. Riigil tuleb leida lisaraha selleks, et katta rohkemate inimeste töötasu- ja majanduskulu. Viimase alla lähevad täiendava logistikasüsteemi loomine, traspordivajadus, koolitused, nõustamine, juhendamine ja raamatupidamiskohustus.