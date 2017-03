Maavalitsuste kaotamise tõttu jaotuvad nende senised ülesanded laiali ministeeriumidele, riigiasutustele ja omavalitsustele, mis omakorda käivitab paljude seadusemuudatuste ümberjagamise jada.

Maavalitsuste üldised tegevused on avalikkusele teada ja kulu riigieelarvest huvilistele leitav, ent kõiki peensusi on isegi poliitikuil keeruline haarata. Nüüd on asi selgem ja maavalitsuste senised kulud lihtsamini vaadeldavad. “Maavalitsuste reformist tuleneva vabariigi valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu” seletuskiri annab ülevaate, millised asutused maavalitsuste ülesanded endale saavad ja mis on olnud iga valdkonna senine kulu riigile. Eelnõu lugedes saab selgemaks, mida maavalitsuste reform ja selle käigus 66 seaduse muutmine korralduslikult kaasa toob. Tegu on eelnõuga, seepärast ei pruugi kõik täpselt nii minna, nagu 169-leheküljelises dokumendis kirjas on. Maavalitsuste ülesannete hulka kuulub praegu saarevahtide palkamine, haridusvaldkonna korraldus ja järelevalve, noorsootöö, rahvaraamatukogud, omandireform, maaparandus, rahvastikutoimingud jm. Kõige suuremad uuendused on ees seoses sotsiaalhoolekande, lastekaitseseaduse jm sellega seotud seaduste muudatustega.