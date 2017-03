Vaatamata kartustele, et talv võib oma olematud külmad ja lume tagasi teha esimesel kevadkuul, on ka märts seni jätkanud soojalainel. Suure kevadeni läheb siiski veel aega.

Ilmateenistuse andmeil oli Eestis märtsi esimese dekaadi keskmine õhutemperatuur täpselt 0 kraadi. Normist on see soojem koguni 2,7 kraadi. Suurt külma ei paista lähiajalgi meile tulevat. Venemaa ilmaportaal Gismeteo.ru ei lubanud oma eilses kuuprognoosis Tartusse sel kuul öödeks rohkemat kui kuut külmakraadi, enamasti on aga paar-kolm pügalat alla nulli. Päevasel ajal jääb õhk valdavalt nelja ja seitsme pluss­kraadi vahemikku, tipnedes 22. märtsil kaheksa kraadiga. Siis võtab loodus hoo maha ja suure kevadeni läheb veel aega. Gismeteo prognoosi järgi tuleb aprilli esimene pool päeviti üsna nullilähedase õhutemperatuuriga, heal juhul vaid +5°. Mõnelgi ööl võiksime aga olla valmis 10–11 külmakraadiks. Kuigi võib öelda, et kevad ise saabus tänavu enne pööripäeva, on teadmata, kas ka tulbid meie aedades tavalisest varem õide puhkevad.