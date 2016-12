18 aastat saunavihtu turustanud mees juhendab muu seas ka, kuidas muuta kuiv saunaviht keeva veega peaaegu et värskeks.

Et jõulud ja aastavahetus on eriline aeg, tasuks ka oma saunaviht tavalisest erilisemal kombel ette valmistada. Oma soovitusi jagab Eesti suurim saunavihtade tootja ja müüja, Ukraina juurtega Vladimir Golovatjuk, kes tegutseb firma Sipakson nime all. Golovatjuki firmatooteks on punase tamme ja pärna seguvihad, sest selles vihas on ühendatud nii lehe tugevus kui löögi pehmus, lisaks mõnus aroom. Ka tavapärane kaseviht, millele lisatud aroomi tarvis näiteks piparmünti ja eukalüpti, on mõnus ihusoputusvahend. Kui viht on poest ostetud, tuleks see juba hommikul võtta kile seest välja ja anda võimalus niiskemas kohas hingata. Kui sauna jõuate, peske kõigepealt oma viht puhtaks. Sest ka kõige puhtam viht on tolmune. Teiseks annab vihapesu vihale tervise, et lehed viheldes küljest ära ei kukuks. Tegelikult tuleks oma sauna ise küttes talitada just nii, et kõigepealt panna viht likku ja alles siis saun küdema.