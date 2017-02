Nelja Energia planeerib Hiiumaa rannikule üht maailma suurimat meretuuleparki, mis pole aga igavene. Maaleht uuris, mis tuugenitest saab, kui nende aeg on ümber.

Keskkonnaministeerium avalikustas eelmisel nädalal Loode-Eesti meretuulepargi keskkonnamõju hindamise aruande. Hiiumaa rannikule planeeritava tuulepargi arendaja aktsiaselts Nelja Energia teatas, et kokkuvõttes ei leitud ühtegi olulist negatiivset mõju, mis leevendusmeetmete kasutuselevõtul keskkonda märkimisväärselt mõjutaks. Hiiumaal on meretuulepargil nii pooldajaid kui ka vastaseid. Vastaste üks paljudest muredest on, mis saab tuulepargist siis, kui seda enam ei vajata, kui arendaja on läinud pankrotti või kui hoonestusluba ei pikendata. Kõik need variandid on võimalikud. Aktsiaseltsi Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus märkis, et nn lammutamise fond tekib riigil juba hoonestusloa kehtivuse esimesel aastal. Hoonestusluba on tasuline ja meretuulepargi omanik peab riigile maksma iga-aastast tasu.