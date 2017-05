Viimasel ajal on rohkesti räägitud sellest, et nii maitsestatud jogurtid kui ka mahlad on kõrge suhkrusisaldusega. Tegelikult on neis küllalt palju looduslikke suhkruid.

“Igal pool arutletakse jookide ja toitude suhkrusisalduse üle, aga eranditult mõeldakse selle all valget lauasuhkrut, seda, mida kodus pannakse kohvi sisse,” rääkis toiduliidu konverentsil Valio Eesti turundus- ja tootearendusdirektor Krista Kalbin. Ta selgitas: “Inimesed ei tee vahet, mis on looduslik ja mis lauasuhkur, nende jaoks on kõik üks suhkur.” Näiteks piim sisaldab 4–5 protsenti suhkrut, mis on naturaalne piimasuhkur ehk laktoos. Seetõttu on suhkrut nii keefiris kui ka hapukoores. Kui jogurtipakil on kirjas, et 100 grammi kohta 10 grammi suhkrut, siis sellest neli grammi on looduslikult piimas ja marjades-puuviljades leiduv suhkur ning ülejäänu on lisatud valge suhkur. Tervise Arengu Instituut (TAI) kutsub üles vähendama lisatud suhkru tarbimist. Samas tuleb määruse kohaselt tootepakenditel välja tuua kogu suhkrusisaldus, mitte eraldi lisatud suhkrud.