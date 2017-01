Et siinmail aastaid äri ajanud puidutöösturite plaan rajada Eestimaale uhke ja moodne puidurafineerimise tehas ka teoks saaks, on ennekõike vaja lahendada keskkonnamõjude temaatika.

Teatavasti põhineb tselluloosi tootmine suurel veekasutusel, sest toorainena tarvitatavast puidumassist tselluloosikiu välja võtmiseks kasutatakse vees leotamist, sisuliselt keetmist. Seega on uue tehase rajamise töögrupi esmaülesanne leida sellisele tootmisüksusele Eestis sobiv asukoht. Toorainena läheb tehasesse biomass nagu ikka, aga lisaks tselluloosile on võimalike toodete sortiment üksjagu suurem. Näiteks tselluloositootmise kõrvalproduktist ligniinist saab toota biokütuseid ja süsinikkiudu, lisaks kuuluvad tootevalikusse tekstiil, viskoosmaterjalid, nanotselluloos, komposiitmaterjalid. Lisaks on sellise tehase rajamise eelduseks umbes saja hektari suuruse maatüki olemasolu ja tooraine, ennekõike just kase-, kuuse- ja männipaberipuu saadavus mõistlikul kaugusel.