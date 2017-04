Paari päeva eest jahedaks keeranud ilm ei taha niipea meelt muuta ja paarkümmend soojakraadi jääb tänavusel jürikuul vist vaid unistuseks.

Nii nagu ilmateenistuse sünoptikud, on ka Maalehe ilmatargad seda meelt, et vähemalt nädala jagu päevi on ilm tavatult jahe, sooja vaevu mõni kraad ja kohati pole lumesadugi välistatud. “Esialgu ei näe mitte kuskilt seda suurt sooja tulemas, pigem venitab jahedusega pikalt. Rehvivahetusega pole mõtet kiirustada, öökülmi ning jäätunud hommikuid tuleb veel küll ja küll,” arutleb Aarne Ots, põllumehest ilmatark Viljandimaalt. Ilmatark Arvo Saidla Rapla­maalt usub samuti, et paar nädalat tuleb jahedama ilmaga leppida. Kuu lõpus on korraks kolme-nelja päeva pikkune soojatsükkel ja mai algus taas jahedam. Kas tänavu jürikuul Eestis ka paarikümne soojakraadi piir ületatud saab, on praeguste prognooside põhjal üsnagi küsitav. Ilmateenistuse andmeil on varasema tosina aprillikuu sees vaid kahel korral, aastail 2013 ja 2005, jäänud see ületamata.