Kui maalaps tahab klaverit või kitarri mängima õppida, tuleb enamasti ette võtta pikk sõit linna, muusikakooli. Mõniste koolis õpivad aga laste kõrval mõnd pilli mängima isegi täiskasvanud.

Kolmapäeva pärastlõunal Mõniste lasteaed-põhikooli uksest sisse astudes on kuulda, et läheduses mängib ansambel. Päris ansambliga siiski tegu pole, toimub kohalike pillimänguõppurite koosmäng. Kusjuures noorim liige on viieaastane ja loeb nooti paremini kui kirjatähti. Vanimal liikmel on aga eluaastaid 63. Tegu on huvialaõppeharuga, kus saavad muusikat õppida kõik soovijad. Saja lasteaia- ja koolilapsega Mõniste kooli direktori Maarika Niidumaa sõnutsi sai Muusikapesa mõte alguse sellest, et sealsed lapsed ei saanud huvialaõpet, lähimad huvikoolid olid Valgas ja Võrus. Sinna on aga 40 km ja lapse muusikakoolis käimine läheks nii ajaliselt kui ka rahaliselt üpris kulukaks. Lisaks vanemate makstud osalustasule ja transpordile tuleks vallal maksta ka üpris soolast pearaha, mis jääb igas kuus 150 euro kanti. Sihtasutusest Archimedes taotleti õpirändeks toetust ja käidi koos õpetajatega Islandil tutvumas, kuidas seal on põhikooli juurde moodustatud muusikaharu ja -õpe korraldatud. Algul arvati, et huvilisi võib tulla 30, kuid see arv oli nädalaga täis ja praeguseks on õppureid 38, neist kaheksa on täiskasvanud.