Triin Toming on Virumaal väikeses metallitööstuses perenaine, aga ka tööstushoone maaliga kaunistamise korraldaja.

Kes üle tüki aja Virumaale Kihleverre satub, jääb imestunult vaatama. Esiteks on asula kunagise katlamaja korstna alla kerkinud uus triibuline hoone kui sebra külatanumal. Vastse tootmishoone ukse kõrval särab aga kunstiteos naisest sepikojas. Lääne-Viru lääneveerel on mitu tublit metallimeeste ettevõtet. Aga vähe veel olemasolevast metallist! Paari viimase aastaga on lisandunud Aleks ja Triin Tominga Metallituba, mis tegutseb nii Kihleveres kui Haljalas. Põhitoodanguna valmivad Metallitoas metsaveomasinate metalltorudest detailid. Särtsakas Triin ei näe probleemi olla metallitööstuses perenaise rollis, ka lapsepõlves polnud isa garaaž talle tundmatu paik.