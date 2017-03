Omniva investeerib Baltimaade suurima pakiautomaatide keti arendamisse viie aastaga 20 miljonit eurot, keskendudes pisematele paikadele.

Omnival on käimas 20 miljoni euro suurune hange Baltimaade pakiautomaadivõrgustiku laiendamiseks järgmise viie aasta jooksul. Juhatuse liikme Ansi Arumeele sõnul on eesmärk viia pakiautomaadid inimestele nii lähedale, kui kliendid soovivad. „Plaanime soetada eri tüüpi pakiautomaate Eestisse, Lätti ja Leetu, et kindlustada oma turuliidri positsioon Baltimaades,“ selgitas Arumeel, lisades, et teenus saab kättesaadavaks nii linnades kui ka väiksemates maa-asulates. Kuna aga hankepartnerit pole veel valitud, ei ole võimalik öelda, millised täpselt uued automaadid tulevad.