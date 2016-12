Päästeliit viis kokku haritud ja hästi tasustatud ametites töötavad noored ning elu allakäigutrepile sattunud kodutud, kel sageli kaaslasteks vaid tühi kõht ja taskutes tuhisev tuul.

Vabatahtlikke päästjaid koondav MTÜ Päästeliit on juba mõnda aega korraldanud Tallinnas mahajäetud hoonetes tuleohutuse kontrollreide. Neil reididel on vabatahtlikud kohtunud kodututega, kes hoonetes varjualust ja soojemat paika otsivad. “Pühade eel turgatas meile pähe, et võiksime nende inimeste meele jõulukinkidega natuke rõõmsamaks muuta,” tutvustas heategevusliku algatuse sündi Päästeliidu sponsorlus- ja partnerlussuhete juht Joanna Adler. Päästeliidu tegevjuht Kaido Taberland lisas, et tegu on maailmas laialt levinud liikumisega – osalejad võtavad kodust tühja kingakarbi ning panevad selle abi vajavate inimeste jaoks head-paremat täis.