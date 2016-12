Tänavu mõjukaima maaelu edendaja tiitli pälvinud Ivari Padari suur armastus on ajalugu ja vanavara kogumine. Vanavara kogub ta Võru külje alla Navi külla isatalu lähedale ostetud Koroli tallu.

Koroli talu avara kuuri ühes otsas on Padaril puidutöö tegemise nurk. Oli ju nüüdse poliitiku esimene haridus tislermeistri oma. On nii klassikaline uuema aja tisleripink kui ka muud riistad selleks tööks. Padar ütleb, et ei jääks ka selle tööga jänni. Suvel askeldas pingi taga küll ja küll. Küüni teine pool ongi igasugu vanavara päralt, muidugi mõista leiab sealt ka vanaaegse tisleripingi. Enamik küünis olevaid asju on pärit Navi ja ümbruskonna küladest. Kas siis saadud kaasa Koroli talu ostuga 11 aasta eest, Padaril endal kogutud või külameeste toodud.