Kui me ka oma koduhoovi taimi ei tunne, siis Päikesesüsteemi teke näib meile selgemast selgem. Aga tuleb välja, et 500 miljoni aasta asemel piisas planeedi­algete tekkeks poolest miljonist aastast.

Kui meie Päike kogunes vesinikust ja heeliumist ning hakkas eneses küpsetama raskemaid elemente, vabastades valgust, siis mis jäi Maal ja teistel planeetidel teha muud, kui kokku koguda Päikesest üle jäänud gaasid ja tolm. Kuna osa tolmust, mis siiani Maale langeb, pärineb maavälisest Päikesesüsteemist, siis ehk tasub sellessegi hoolikamalt suhtuda. Üllatus see oli, kuna astronoomid arvasid, et iidsed magnetväljad tekkisid vaid väga kuumades vedela metalli keskkondades, nagu on püsinud Maa magnetväli selle tuumas pöörlevas sularauas. Kuid Allende arvati pärinevat iidsest planetesimaalist, mis võis olla vaid soe, ent mitte sulatada metalle. Nõnda hakkasid Weiss ja tema kolleeg Linda T. Elkins-Tanton edendama teooriat, et varajane Päikesesüsteem arenes kiirelt ja vägivaldselt.