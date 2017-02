Tänavu sügisel valmiv kalajahu ja -õlitehas suudaks ära töödelda pea poole Eesti kalurite väljapüütavast kilu- ja räimesaagist.

Algselt taheti tehas valmis ehitada möödunud aasta lõpuks, nüüd peaks see valmima tänavu oktoobriks. Kalatootjate jaoks, kes on tehase omanikud, on tegu uue valdkonnaga. Kuigi põhjus kalajahutehase rajamiseks on ära kasutada ka madalama kvaliteediga kilu-räim, mis inimtoiduks ei sobi, siis tänu sellele tehasele tekib kalale suurem konkurents, mis võimaldab kaluritel küsida toorme eest kõrgemat hinda. Venemaa embargo tõttu suruvad praegu kõik kalatootjad oma kilu ja räime peamiselt Ukrainasse, aga kui Paldiskis tehas tööle hakkab, tõusevad suurenenud nõudluse tõttu kindlasti ka toorkala hinnad ja kalurid ei pea oma kala enam odavalt ära andma. Paldiski tehas hakkab vastu võtma umbes 25 000 tonni kala aastas.