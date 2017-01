Loosiõnne tahtel sõidab Maalehega juulis Fääri saartele kolm naist ja kolm meest, kellest enamik on kauaaegsed lehetellijad.

VÕITJAD Maalehega juulis Fääri saartele Aare Viira Harjumaalt Aino Kumm Läänemaalt Anne Liiker Tartumaalt Arvo Palumaa Tallinnast Tiina Piho Põlvamaalt Ülo Eliste Võrumaalt

“Mu jalad lähevad järjest nõrgemaks,” teatas Anne Liiker Tartumaalt, kui kuulis, et on üks kuuest reisivõitjast. Päris esimese hooga ei tahtnud ta uudist üldse uskuda ja ootas, et kohe tuleb välja – tegu on mingisuguse naljaga.

“Ma pole elus midagi võitnud, ja nüüd selline asi, see on ikka superuudis,” julges võitja tasapisi rõõmustama hakata. Liiker rääkis, et on Maalehte tellinud juba pikki aastaid, sest töötab põllumajanduses ja leheteemad puudutavad teda otseselt.

“Neljapäev, kui Maaleht ilmub, on lausa rõõmupäev,” rääkis ta. Õnnelik naine arvas, et nüüd võib isegi Igor Mangi horoskoopi uskuma hakata – seal olnudki ootamatud reisid kirjas. Seda, et tema midagi võita võiks, ei osanud Liiker senise elukogemuse põhjal küll oodata.

Esimene võit oli see ka võrulasele Ülo Elistele, kelle meelest on Maaleht Eesti parim ajaleht, mis pakub perele lugemist terve nädala jagu.

“Mina pole ka midagi varem võitnud,” ütles Aino Kumm Läänemaalt. “Olen nii õnnelik, et ükskord jõudis selline rõõmus asi minu ellu!”

Aino Kumm rääkis, et maal sündinud inimesena töötab ta kogu lehe alati kaanest kaaneni läbi ja lugemist leidub pea nädalaks. “Mulle on pakutud küll teisi väljaandeid, kuid ma ei ole vahetama hakanud. Maaleht meeldib mulle väga ja seal on just sellised lood, mida ma lugeda tahan. Mind huvitabki kõik maailmas toimuv laiemalt,” sõnas ta.

“Ma siin just unistasin, et Fääri saartele võiks küll reisi võita, ja näed – tuligi,” rõõmustas ka Tiina Piho Põlvamaalt. Temalegi naeratas loosiõnn elus esimest korda. Väikeettevõtjana tegutsevale Tiinale meeldib väga reisida, vähemalt kord aastas sõidab ta kuskile ära ning lülitab puhkuse ajaks isegi telefoni välja.

Aare Viira Harjumaalt arvas, et nüüd on elus küll mingi hea laine käes – juba aasta algusest peale on tulnud väiksemaid võite ning nüüd siis ka reis Fääridele! “Pean seda prouaga arutama, koos me seda lehte ju loeme,” lausus ta. Viira rõõmustas ka selle üle, et Maalehe partneriks on just Germalo reisifirma. “Nende giidid on väga head, oleme varem nendega reisinud ja öelda on vaid häid sõnu,” kiitis ta.

Arvo Palumaa on 87aastane tallinlane, kes samuti olnud Maalehe iganädalane põhjalik lugeja ja vägev ristsõnade lahendaja. “Maaleht on väga hea leht, otsast lõpuni loen alati läbi,” kirjeldas ta. Eksootilisele võidureisile saadab ta aga nüüd oma poja Andrese.

Reisid Fääri saartele toimuvad 4.–7. ja 7.–10. juulini koostöös Germaloga. Reisil on giidiks Askur Alas. Algul pakkus Maaleht Fääri saarte kõrval välja ka reisi Usbekistani, kuid inimeste huvi põhjamaise müstilise saarestiku vastu osutus nii suureks, et Usbekistani asemel otsustati teha veel teinegi reis Fääridele ning nii sõidavad ka kõik võitjad sinna.

Selgituseks: võitjad selgusid sel moel, et kuus toimetuse töötajat ütlesid igaüks ühe numbri. Loosiõnn naeratas neile, kelle nime ees lehetellijate andmebaasis just see number oli, samuti märge, et tellija on nõus reisiloosimises osalema. Osalema olid nõus aga kõik, kelle number välja hõigati.