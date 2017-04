Alam-Pedja looduskaitsealal ligi 700 hektaril tegutsev looduskaitseühing Kotkas on sattunud olukorda, kus riik nõuab neilt kohustuste täitmist ise selleks tingimusi loomata.

LKÜ Kotkas on Alam-Pedja looduskaitsealal tegutsenud üle paarikümne aasta, rajanud sinna koos Eesti Looduse Fondiga Palupõhja looduskooli ning aastatega taastanud ja hooldanud sadu hektareid luhaniitu. Siiani on riigipoolsed partnerid rahul olnud ning ühing tubliduse ja põhjalikkuse eest kiita saanud. Nüüd on paipoisist üleöö saanud must lammas, keda süüdistatakse selleski, et töö keerulistes tingimustes üldse ette võttis. Kurioossel kombel on 300 hektaril kokku ligi 250 000 euro eest tehtud tööd, mille kohta Keskkonnainvesteeringute Keskus on alustanud tagasinõude menetlust, korrektselt tehtud.