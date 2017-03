Seda kutsutakse kohvi­kuks maailma lõpus, ning eks ta seda olegi – Tallin­nast sadakonna ja Haap­salust ligi poolesaja kilomeetri kaugusel Dirhamis tegutseb tipptasemel restoran, sealsamas kõrval kalatööstus.

“See, et inimesed on kuskil kobardunud, on nende probleem muidugi, aga meil on mingisugused eelised ka siin,” ütleb Dirhami kalakohviku peakokk Joel Kannimäe, kui küsin, mis teeb suurtest asulatest kaugel asetseva Dirhami eriliseks. “Värske kala näiteks, ohtralt värsket kala, mõnus vaade, meri, sadam, suvel on jahid, talvel on traalid.” 2013. aastal valminud kalaturismi- ja teabekeskust ning kalanduskeskust peab MTÜ Dirhami Kalurite Koda. Kolmekorruselisse 300ruutmeetrisesse betoonhoonesse on planeeritud ka kalandusteemaline püsinäitus. Suvel on Dirhami jahte täis ja kliente on nii majutuskeskuses kui ka kohvikus väga palju. Küsimusele, kuidas talvisel ajal peaaegu inimtühjas maanurgas hakkama saadakse, vastab osaühingu Derhamn juht Mart Vahtel, et kerge ei ole.