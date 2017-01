Valitsus kiitis heaks pensionireformi, mille järgi hakkab pension sõltuma tööstaažist, mitte enam töötasu suurusest. Muudatused ei puuduta praegusi pensionäre, üle 60aastaseid ja juba kogutud kindlustusosakuid.

Väiksema palga saajad võivad rõõmustada, kuna nad ei pea enam mitu aastat rügama, et üks pensioniaasta ehk kindlustusosak välja teenida. Kui reform rakendub, siis saabki igaüks ühe töötatud aasta eest ühe pensioniaasta kirja, teenigu ta siis mõnisada või mõni tuhat eurot kuus. Kõrge palga saajad aga suurendavad oma tulevast pensioni eelkõige suuremate sissemaksetega pensioni II ja III sambasse. Valitsuskabineti istungil on pensionireform põhimõtteliselt heaks kiidetud, vastavat seaduseelnõu alles hakatakse koostama ja see on plaanis esitada valitsusele 2018. aasta esimeses kvartalis. Sotsiaalkindlustusamet kutsub inimesi, kes ei saa veel pensioni ja on töötanud enne 1999. aastat, tooma oma tööraamatud sotsiaalkindlustusametisse. Töötamise andmed sisestatakse arvutisse ning tulevikus on vajalik info pensioni määramiseks elektrooniliselt olemas.