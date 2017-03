Maaleht käis emakeelepäeval Narvas küsimas, mida arvavad sealsed noored Ida-Virumaal elamisest ja mis on nende meelest kõige ilusam eestikeelne sõna.

Nägime särasilmseid Eesti patrioote, mis sest et neist mõne eesti keel vajab veel lihvimist. Aga emakeelepäeva etluskonkursi jaoks viis minutit Tammsaaret pähe õppida ja kaaslastele ette lugeda, see on saavutus. Arvestades veel seda, et üldvõitja Merilyn Keskküla loetu tõi mitmelegi kuulajale liblikad kõhtu või sipelgad seljale. Aga millest siis unistavad need Ida-Viru noored, kes traditsiooniliseks peetava nutitelefoni näppimise asemel õpivad pähe Tammsaaret? Siim Pärss, Kohtla-Järve, 7. klass: "Tahan saada juristiks või advokaadiks, et kaitsta inimesi, kes milleski süüdi ei ole, päästa nende tulevikku." Kristi-Eliisa Kolli, Narva, 8. klass: "Aga sisekaitseakadeemia Narva – ei saa tõesti aru, miks seda siia tuua kardetakse. Me, narvalased, ei ole ju inimsööjad. Ausõna!"