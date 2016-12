“Taaskasutus – seda ma jumaldan,” rõõmustab leekivpunaste juustega Mari Riina Rist kolme koera ja käsitöökraami lademete keskel.

Leekivpunaste juustega Mari Riina, hüüdnimeks Leekpea, ütleb, et on end lõpuks käsitöömaailmas leidnud. Nii kallite fotoalbumite valmistamine kui ka taaskasutuse propageerimine on selle maailma osad. Eelnesid maaliõpingud. Oli ka 10 aastat tööd Rakvere politseis, kuni ametikoht ära koondati. Nüüd käib Mari Riina loovusõpetajana mööda Virumaa rahvamajasid. Tema juhendamisel valmivad stiilsed käsitööd, selgeks saab ka, kuidas äraviskamisele kuulunud asjadest teha hoopis uusi. Tulevikus saab Mari Riinast keskkonnadisainer, seda ala õpib ta kunstiakadeemias. “Politseist koondamine lükkas mu mugavustsoonist välja,” on naine juhtunu eest tänulik.