Vallavõimud ei taha aga enamasti külasid oma rüpest ära lasta, sest kardavad elanikke kaotada ja sundliitmist teiste valdadega.

Eelmisel nädalal ei lubanud kahe Põlvamaa valla volikogud neljal külal üle minna naabervalla koosseisu, mis tähendanuks ka nende külade minekut Tartumaa alla. “See ei ole demokraatia, see on ebaõiglus!” ei suutnud Lootvina küla elanik Marju Marga varjata oma pettumust, kui Vastse-Kuuste vallavolikogu läinud neljapäeval otsustas mitte lubada Lootvina küla äraminekut Haaslava valda. Marju Marga sõnul oli neil 147 elanikuga külas paari nädala eest rahvaküsitlus, kus 78% hääleõiguslikest külaelanikest soovis küla üleandmist Haaslava vallale. Marga sõnul usuvad nad, et parem on olla Tartu maakonnas, ka ajalooline taust Võnnu kihelkonna osana on olnud Tartu suunas.