Taimetundjad märkasid PRIA uues toetuskavas kummalist vastuolu. Põllupidajad saavad nüüd toetust küsida ka kurdlehise kibuvitsa kasvatamise eest, mis on kuulutatud ohtlikuks võõrliigiks.

Aprillis avaldas PRIA keskkonnasõbraliku aianduse toetusvooru. Olulise uuendusena lisati toetusaluste viljapuude ja marjapõõsaste nimekirja harilik sarapuu, söödav kuslapuu, harilik pihlakas ja kurdlehine kibuvits. Just viimane köitis taimetarkade tähelepanu, sest see taim on Eestis kantud invasiivsete võõrliikide ehk ohtlike taimede nimekirja, nagu ka Sosnovski karuputk.

Kurdlehise kibuvitsa leiukohad on kantud taimeatlasesse ning selle levikut jälgitakse pidevalt.

Kui PRIA plaan teostuks, tekiks kurioosne olukord: maaomanikud saavad küsida raha, et istutada põld kibuvitsapõõsaid täis. Mõne aasta pärast kulutab riik aga raha, et nuhtlusest lahti saada.