Lääne-Virumaal Altja külas asuv metsavahikordon pandi avalikule enampakkumisele selles majas aastakümneid elanud ratastoolis mehele ütlemata.

Jutt sellest, et Riigimetsa Majandamise Keskus plaanib Altja vana kordoni müüki panna, hakkas liikuma eelmise aasta lõpus. Vihula valla sotsiaaltöötaja Eha Veem ütles, et siis helistati RMKst valda ja räägiti, et plaan on panna müüki objektid, mida ei vajata. Ühes sellises müüki minevas majas elav raske puudega ning ratastoolis Ahti Song väga ei muretsenud – ta lihtsalt ei uskunud, et tema endaga rääkimata selline asi ette võetakse. Nüüd sai mees aga naabritelt teada, et tema kodu koos ta endaga on 40900eurose alghinnaga 9. mail toimuvale kirjalikule enampakkumisele pandud. Songi seletusel kolis ta majja 31 aasta eest, kui piirkonda metsnikuks tuli. 1998. aastal haigestus aga sclerosis multiplex’i ning talle määrati puue. Majast ta lahkuma ei pidanud, kogu metsamajanduse struktuur muutus ja tema senine ametikoht kadus.