Kolmapäeval taasavati Vastse-Kuuste lihatööstus, mille mullu suvel ostis seakasvatajatele kuuluv ühistu. Seal valmivad nüüd uhiuue kaubamärgi all vaid kodumaisest sealihast tooted.

“See on esimene Eesti taasiseseisvumise järgne ühistuline lihatööstus, mille omanikuks on ainult Eesti farmerid,” rõõmustas Ühistu Eesti Lihatööstus nõukogu esimees ja seakasvatusettevõtte Markilo juht Urmas Laht. “See on soomlaste käest tagasi ostetud, eestlaste loodud lihatööstus,” lisas ta. Kõik vorstitooted on valmistatud vaid kodumaisest sealihast ja maitseainetest ning seetõttu on nende lihasisaldus üle 90 protsendi. Välja on töötatud kaubamärk “Ühistu Eesti Lihatööstus”, mille ülaservas olevad viis tärni näitavad toodete kõrget kvaliteeti, keskel paikneb kuldne siga ja all on kiri “Kodumaine”. Sellist kaubamärki kandvate toodete puhul saab tarbija olla kindel, et tegu on Eestis kasvatatud ja töödeldud lihaga.