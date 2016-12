Vabatahtlike annetustest novembris kogutud soojad sokid õnnestus läbi mitme sekelduse toimetada Lõuna-Osseetia pealinna Tshinvalisse.

Ettevõtmise taga on Narvas tegutsev kristlik ühing Koit Idas ja Tallinnas tegutsev misjoniühing Harvest XXI. Viimane on mitmel varasemal aastal otsinud võimalusi pühade ajal toetada raskustes peresid Eesti maapiirkondades ning jõudumööda on abi viidud ka Venemaale ja Ukrainasse. Tänavu võeti Narvas elava German Andrejevi eestvõttel sihikule Lõuna-Osseetias Tshinvali linnas asuv lastekodu. Tshinvalisse sõitu aitasid korraldada koguduse liikmed Krasnodarist, kuid kingipakid, mis sisaldasid lisaks Eesti memmede kootud soojadele sokkidele ka vähemalt kaheksa euro väärtuses maiustusi ja joonistustarbeid, tulid enamasti Eestist.