Pikemad vahetunnid koos õueskäimisega ja vähem istumist ka tunni ajal on andnud Soome koolides hämmastavaid tulemusi.

Kimmo Nykänen on 20 000 elanikuga Heinola linnas asuva Jyränkö põhikooli direktor. 14 aastat tagasi otsustas ta oma 210 õpilasega koolis teha mõned olulised muudatused, mis paneksid õpilasi rohkem liikuma. “Sarnaseid eksperimente oli tehtud USAs ja Inglismaal ning tulemused olid head,” rääkis Nykänen, kust sai eeskuju. Kõige suurem muudatus puudutab tunniplaani. Seniste 45minutiliste tundide asemel on nüüd paaristunnid ehk õppimine toimub poolteist tundi järjest ja seejärel on 30minutiline vahetund, mida on igal koolipäeval kaks. Tavaliselt minnakse vahetunnis iga ilmaga õue, kus vanemate klasside õppurid korraldavad noorematele mänge ja tegevusi.