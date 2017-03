Soome ajakirjanduses on üles kerkinud paanika, et EL ei luba seal peagi enam suitsusaunaliha müüa ega süüa. Eestis sellist hirmu pole.

“Nad ei ole endale asja üldse selgeks teinud!” tõdes Võrumaal Mooska talus suitsusaunasinki valmistav Eda Veeroja. “Suitsuliha tootjatel ei ole mitte midagi karta, see on meedia poolt üles haibitud libaprobleem.” Jutt käib polütsüklilistest aromaatsetest süsivesinikest (PAH), millest mõned on teadaolevalt vähkitekitavad. PAHid tekivad liha või kala grillimisel või suitsutamisel, kui näiteks rasv tilgub sütele ja läheb seal põlema. Aga see oleneb ka kuumutamise ajast ja temperatuurist (mida kauem ja kõrgemal temperatuuril kuumutada, seda ohtlikum) ning toidu kaugusest kuumaallikast (väiksem kaugus on ohtlikum). Eestis ei muutnud uued normid aga midagi, sest siinsed suitsusingid vastasid kõrgematele normidele juba varem. Töötlemisprotsessi käigus saab PAHide teket vältida ja vastavad abinõud on kasutusele võetud nii suuremates tööstustes kui ka väiksemate talunike juures.