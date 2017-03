Enamik maaturismi-ettevõtteid saab põhisissetuleku kolmel suvekuul ja peab sellega ka ülejäänud aasta ära elama. Kuidas see tegelikkuses välja näeb?

Võrumaal asuva Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi ja liikluslinna peremees Aivo Värton rääkis, et nende hooaeg algab 1. mail. Siis avavad nad Uue-Antslas paikneva liikluslinna, kus saab siseruumides põrkeautodega justkui linnatänavatel sõita, lisaks on seal ka 20 atraktsiooniga lõbustuspark. Äsja valmis sealne suvetuubirada, nii et olenemata sellest, kas lund on või pole, saab tuubiga mäest alla lasta. “Vallas ehitati trasse ja sealt kaevatud mulda polnud kuhugi panna, lasksin siis kokku vedada ja sain mäe,” selgitas Värton. Maikuus käivad lasteaia- ja koolirühmad nii liikluslinnas kui ka nõiariigis ekskursioonidel. Enamasti tehakse nõiaga koos matk metsa, räägitakse põnevaid lugusid ja küpsetatakse lõkke peal pulga otsas saia. Juunist augustini on kõige rohkem külastajaid, nii et aastaringsele seitsmele inimesele on vaja lisajõudu palgata.