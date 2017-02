Taimed ei saa teid küll jälitada, kuid nad on arvatust keerulisemad. Neil on nägemise alged, nad suhtlevad omavahel ja neil on isegi algeline mälu.

Ära näita puule rusikat, ta võib sind parasjagu vaadata. Äsjased uuringud on taas toonud päevavalgele tõsiasja, et taimed mitte ainult ei neela valgust selleks, et ehitada fotosünteesi abil enda keha, vaid ka omavad midagi silmasarnast, kuigi väga lihtsat. 1807. aastal pakkus Charles Darwini poeg Francis Darwin, et lehed on organid, milles kombineeruvad läätsetaolised rakud valgustundlike rakkudega. XX sajandi algul tehtud eksperimendid näisid seda ideed toetavat – struktuurid, mida nimetati otsellideks, eksisteerivad, ent nägeva taime kontseptsioon jäeti kõrvale, et see mõne aasta eest taas päevavalgele sikutada. Saksamaa Bonni Ülikooli taimerakubioloog František Baluška ja Itaalia Firenze Ülikooli taimefüsioloog Stefano Mancuso avaldasid hiljuti ajakirjas Trends in Plant Science tõenduse visuaalselt teadlikust taimestikust.