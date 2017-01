Suvel 80aastaseks saav teenekas õpetaja, kümnete Eesti maadlusmeistrite treener ning Heiki Nabi ande avastaja Tiit Madalvee tõdeb, et tööga kangeks kasvanud maapoisse enam spordis peaaegu polegi.

Mis siis on maadlus? Ja kas maksabki mehepoegi tänapäeval rinnutsi kokku lubada? Ikka maksab! Madalvee ütleb, et treeneril tasub mõned võtted ette näidata ja siis noortel puseleda lasta. Kellel huvi, jääb trenni alles, võib meistrikski tõusta, ehkki sageli juhtub, et sügisel alustanutest on kevadeks alles vaid pooled. Seda eriti juhul, kui treener ei ole karismaatiline isiksus. Kui aga 30 aastat lapsi õpetanud ja 20 aastat treeneritööd teinud Madalveelt küsida, mis varasemaga võrreldes kõige enam muutunud on, vastab ta, et aeg ise. Noored ei liigu sama palju kui varem, füüsilise töö tegemisest rääkimata. Aga kas või omaaegne Hiiumaa koolipoiss Heiki Nabi tuli Madalvee juurde trenni juba korralikult väsinuna – talutöö tahtis ju tegemist! Linnas on tööga teistpidi raske. Noor tõuseb arvuti tagant, sõidab trammiga trenni, harjutab poolteist tundi, sõidab tagasi. Nõnda on raske läbi lüüa.