Looduskosmeetikat tootvaid ettevõtteid on tekkinud nagu seeni pärast vihma. Toorainena kasutatakse päris üllatavat kraami, mis on pärit Eesti loodusest.

Rohelise maailmavaatega naised hakkasid veeretama mõtet, kuidas turvast rohkem väärindada. Selgus, et Ida-Tallinna Keskhaiglas oli tehtud Eesti raviturba mõju kohta kliiniline uuring, mis käsitles turba mõju liigesehaiguste leevendamisel, kuid kõrvalmõjuna täheldati ka nahastruktuuri paranemist. Nii asus Turbliss otsima sobivat turbakihti, tehes koostööd Soome turbateadlase Riita Korhoneniga. Sirli Mangus tunnistas, et kogu maailmas valmistab turba baasil kosmeetikatooteid vaid käputäis ettevõtteid. See annab Turblissile võimaluse oma turbamaske ja rabatoonikut ka eksportida. Ema ja tütar – Gerda Aus ja Sabine Suuster – valmistavad aga Saaremaa rannikult korjatud mineraaliderikkast punavetikast kreeme kaubamärgiga MUKK. Kui aga turvast, meremuda ja -vetikaid jagub, siis ülejäänud toorainega ei ole lood sugugi nii roosilised.