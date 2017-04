Valgamaa pensionär sai juhuslikult teada, et ta polegi ainsana oma korterisse sisse kirjutatud, vaid elab hoopis koos teistega kaasomandis olevas majas. Seetõttu ta aga üksi elava pensionäri toetust ei saa.

Uus toetus on paljud eakad ärevile ajanud – eriti need, kes heast südamest mõne abivajava inimese oma elamisse sisse kirjutanud. Mõni saab aga üllatusega teada, et elab võõra inimesega kokku. Nii juhtus 81aastase Aarno Horniga, kes elab Valgamaal Soe külas kohaliku Tiri kauplusega samas majas. Hornil on käes patakas dokumente, mis tõestavad, et tema on selle maja korteri nr 1 omanik ja sinna ka sisse kirjutatud. “Valga teedevalitsus müüs mulle selle korteri, ostu-müügilepingus on kirjas, et elan korteris number 1, naabril on korter number 2, aga rahvastikuregistrist tuleb välja, et elame kõik koos otsekui ühiselamus ühel aadressil,” on Horn tõsiselt pahane. Pole ka imestada, sest selliste registriandmete tõttu jääb ta nüüd üksiku pensionäri toetusest ilma. Tegelikult on Aarno Horn juba viis aastat pärast abikaasa surma olnud üksi. Kui mees oma registriandmeid hiljuti Hummuli vallavalitsuses kontrollimas käis, selgus aga, et ta on võõra naisega kokku elama kirjutatud, ehkki elatakse eri korterites. Naabrinaiseks on tööl käiv Lea Labidas, keda aga rahvastikuregistri täpsustused ei huvita, kuna tema niikuinii seda toetust ei saa.