Kooskõlastamisele saadetud eelnõu kohaselt muutub lihtsamaks väikesaartel elavate autoomanike elu. Kui nad kasutavad sõidukit vaid saarel liikumiseks, ei pea enam autoga tehnoülevaatusel käima.

“Oi, see on küll tervitatav,” ütles Vormsil külalistemaja pidav Elle-Mall Koppelmaa. “Loomulikult on see arukas, mujal maailmas on ka nii. See on osa regionaalpoliitikast ja suurepärane.” Elle-Malle abikaasa Ilmar Koppelmaa rääkis, et seadusemuudatus puudutab umbes iga kolmandat saare autoomanikku – need on inimesed, kel on auto ainult saarel sõitmiseks. Lihtsamad remonditööd tehakse ära saarel ja üldjuhul ei hakata selleks mandrile töökotta minema. Auto tehnilisest olukorrast tingitud liiklusõnnetusi tuleb saarel ette haruharva. Ruhnul on karistatud pigem joobes sõitmise kui auto tehnilise seisukorra pärast. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi algatatud liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu puudutab elanikke 13 väikesaarel. Need on Abruka, Kihnu, Kesselaid, Kõinastu, Manija, Os­mus­saar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi, Aegna ja Naissaar.